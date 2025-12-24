Франция осудила решение США о визовых санкциях против бывшего еврокомиссара

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выступил с заявлением на фоне решения США наложить визовые санкции на бывшего еврокомиссара и экс-министра французского правительства Тьерри Бретона.

Текст заявления Барро опубликован на его Х, передает "Европейская правда".

"Франция решительно осуждает визовые ограничения, введенные Соединенными Штатами в отношении Тьерри Бретона, бывшего министра и европейского комиссара, а также четырех других европейских деятелей", – говорится в заявлении.

Барро подчеркнул, что закон о цифровых услугах (DSA) был демократически принят в Европе, чтобы гарантировать, что то, что является незаконным в оффлайне, является незаконным и в онлайне. Он абсолютно не имеет экстерриториального применения и никоим образом не влияет на Соединенные Штаты.

"Народы Европы являются свободными и суверенными и не могут позволить, чтобы правила, регулирующие их цифровое пространство, навязывались им другими", – заявил министр.

Администрация Трампа наложила визовые санкции на бывшего комиссара Европейского Союза Тьерри Бретона и четырех других лиц за попытки заставить американские технологические компании контролировать политические высказывания на своих платформах.

ЕС и Белый дом неоднократно конфликтовали по поводу свободы слова и регулирования технологий, а социальная сеть X, основанная союзником Трампа Илоном Маском, в начале этого месяца была оштрафована на 120 миллионов евро за нарушение закона ЕС о модерации контента. Представитель ЕС отрицал, что этот шаг был связан с цензурой, заявив, что он был направлен на обеспечение прозрачности.

Вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера заявила, что Европейский Союз не поддастся давлению со стороны США относительно контроля над компаниями Кремниевой долины.