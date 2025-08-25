У Львові завершує роботу українсько-польська експедиція, яка проводила ексгумації

Спільна українсько-польська експедиція завершує пошуково-ексгумаційні роботи на території Львова і перейшла до ідентифікації знайдених останків.

Про це, як пише "Європейська правда", в понеділок повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

За результатами ексгумаційних робіт на території колишнього села Збоїська у Львові було виявлено, за попередніми даними, рештки близько 40 людей. Наразі триває ідентифікація останків.

"Подальша робота включатиме складання решток, проведення ДНК-аналізів та офіційне підтвердження кількості загиблих", – додали в українському відомстві.

Також були знайдені численні артефакти: ґудзики від військової форми, ознаки звань, зброя, шоломи, а також жетони з номерами – один із них зберіг навіть викарбуване власноруч прізвище солдата.

За словами заступника міністра культури та стратегічних комунікацій Андрія Наджоса, Польща заявила про намір провести пошуково-ексгумаційні роботи у 13 локаціях на території України. Такі роботи плануються і в 4 місцях на території Польщі.

Раніше цього року в селі Пужники на Тернопільщині було знайдено рештки 42 польських громадян, яких перепоховають відповідно до християнських традицій.

Паралельно готуються роботи і на території Польщі: наприкінці вересня українська експедиція розпочне пошуки у селі Юречкова, неподалік Перемишля, додали в Мінкульті.

Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.