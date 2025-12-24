Польские поисковые работы в селе Углы Ровенской области состоятся в марте-апреле

Польша проведет поисково-эксгумационные работы в селе Углы Ровенской области в марте-апреле следующего года.

Об этом говорится в сообщении Минкульта, передает "Европейская правда".

Как отмечается, 19 декабря 2025 года в селе Углы Ровенской области состоялся разведывательный выезд с участием специалистов с украинской и польской стороны "с целью обсуждения дальнейших исследований, которые состоятся в марте-апреле 2026 года".

Во время выезда украинскими и польскими специалистами с привлечением представителей органов государственной власти и местного самоуправления было осмотрено место проведения будущих поисковых исследований, определены потенциальные даты их проведения, обсуждены вопросы логистики, насущных потребностей, методики проведения работ, а также вопросы безопасности во время их реализации, которые особенно актуальны в условиях широкомасштабного вторжения РФ.

Посол Украины в Польше в октябре сообщил о предоставлении разрешения польской стороне на проведение поисково-эксгумационных работ в селе Углы Ровенской области.

В начале сентября в Тернопольской области при участии делегации из Польши перезахоронили останки найденных во время эксгумаций жителей села Пужники.

Во Львове в конце августа завершились эксгумации на месте бывшего села Збоиска.

Как известно, вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей.

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что урегулирование вопроса эксгумаций жертв Волынской трагедии способно выбить у России аргумент в ее попытке поссорить Украину и Польшу.