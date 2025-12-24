Головна дипломатка ЄС засудила санкції США проти колишнього єврокомісара та кількох активістів

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас засудила візові санкції США проти колишнього французького єврокомісара Тьєррі Бретона та чотирьох осіб з проєктів протидії мові ненависті онлайн.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X на додачу до заяви Єврокомісії з цього питання.

"Рішення США про обмеження на поїздки щодо європейських громадян та посадовців – неприйнятне і є спробою кинути виклик нашому суверенітету. Європа продовжить захищати свої цінності – свободу вираження поглядів, справедливі правила у цифровій сфері та право регулювати особистий простір", – заявила Каллас.

The decision by the U.S. to impose travel restrictions on European citizens and officials is unacceptable and an attempt to challenge our sovereignty.



Europe will keep defending its values – freedom of expression, fair digital rules, and the right to regulate our own space. https://t.co/GSUxGiYQE0 – Kaja Kallas (@kajakallas) December 24, 2025

Нагадаємо, адміністрація Трампа наклала візові санкції на колишнього комісара Євросоюзу Тьєррі Бретона та чотирьох інших осіб за спроби змусити американські технологічні компанії контролювати політичні висловлювання на своїх платформах.

Франція засудила рішення США, у Єврокомісії також висловили осуд.

ЄС і Білий дім неодноразово конфліктували з приводу свободи слова та регулювання технологій. На початку грудня соцмережу X, якою останніми роками володіє американський мільярдер Ілон Маск, оштрафували на 120 мільйонів євро за порушення закону ЄС про модерацію контенту.