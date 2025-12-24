Укр Рус Eng

Головна дипломатка ЄС засудила санкції США проти колишнього єврокомісара та кількох активістів

Новини — Середа, 24 грудня 2025, 16:29 — Марія Ємець

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас засудила візові санкції США проти колишнього французького єврокомісара Тьєррі Бретона та чотирьох осіб з проєктів протидії мові  ненависті онлайн.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X на додачу до заяви Єврокомісії з цього питання.  

"Рішення США про обмеження на поїздки щодо європейських громадян та посадовців – неприйнятне і є спробою кинути виклик нашому суверенітету. Європа продовжить захищати свої цінності – свободу вираження поглядів, справедливі правила у цифровій сфері та право регулювати особистий простір", – заявила Каллас. 

Нагадаємо, адміністрація Трампа наклала візові санкції на колишнього комісара Євросоюзу Тьєррі Бретона та чотирьох інших осіб за спроби змусити американські технологічні компанії контролювати політичні висловлювання на своїх платформах.

Франція засудила рішення США, у Єврокомісії також висловили осуд

ЄС і Білий дім неодноразово конфліктували з приводу свободи слова та регулювання технологій. На початку грудня соцмережу X, якою останніми роками володіє американський мільярдер Ілон Маск, оштрафували на 120 мільйонів євро за порушення закону ЄС про модерацію контенту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Кая Каллас Єврокомісія США
Реклама: