Главная дипломат ЕС осудила санкции США против бывшего еврокомиссара и нескольких активистов

Главная дипломат ЕС Кая Каллас осудила визовые санкции США против бывшего французского еврокомиссара Тьерри Бретона и четырех человек из проектов по противодействию языку ненависти в интернете.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X в дополнение к заявлению Еврокомиссии по этому вопросу.

"Решение США об ограничении поездок европейских граждан и должностных лиц неприемлемо и является попыткой бросить вызов нашему суверенитету. Европа продолжит защищать свои ценности – свободу выражения мнений, справедливые правила в цифровой сфере и право регулировать личное пространство", – заявила Каллас.

The decision by the U.S. to impose travel restrictions on European citizens and officials is unacceptable and an attempt to challenge our sovereignty.



Europe will keep defending its values – freedom of expression, fair digital rules, and the right to regulate our own space. https://t.co/GSUxGiYQE0 – Kaja Kallas (@kajakallas) December 24, 2025

Напомним, администрация Трампа наложила визовые санкции на бывшего комиссара Евросоюза Тьерри Бретона и четырех других лиц за попытки заставить американские технологические компании контролировать политические высказывания на своих платформах.

Франция осудила решение США, в Еврокомиссии также выразили осуждение.

ЕС и Белый дом неоднократно конфликтовали по поводу свободы слова и регулирования технологий. В начале декабря соцсеть X, которой в последние годы владеет американский миллиардер Илон Маск, оштрафовали на 120 миллионов евро за нарушение закона ЕС о модерации контента.