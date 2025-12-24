Укр Рус Eng

Главная дипломат ЕС осудила санкции США против бывшего еврокомиссара и нескольких активистов

Новости — Среда, 24 декабря 2025, 16:29 — Мария Емец

Главная дипломат ЕС Кая Каллас осудила визовые санкции США против бывшего французского еврокомиссара Тьерри Бретона и четырех человек из проектов по противодействию языку ненависти в интернете.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X в дополнение к заявлению Еврокомиссии по этому вопросу.

"Решение США об ограничении поездок европейских граждан и должностных лиц неприемлемо и является попыткой бросить вызов нашему суверенитету. Европа продолжит защищать свои ценности – свободу выражения мнений, справедливые правила в цифровой сфере и право регулировать личное пространство", – заявила Каллас.

Напомним, администрация Трампа наложила визовые санкции на бывшего комиссара Евросоюза Тьерри Бретона и четырех других лиц за попытки заставить американские технологические компании контролировать политические высказывания на своих платформах.

Франция осудила решение США, в Еврокомиссии также выразили осуждение.

ЕС и Белый дом неоднократно конфликтовали по поводу свободы слова и регулирования технологий. В начале декабря соцсеть X, которой в последние годы владеет американский миллиардер Илон Маск, оштрафовали на 120 миллионов евро за нарушение закона ЕС о модерации контента.

Кая Каллас Еврокомиссия США
