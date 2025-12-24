Макрон про санкції США проти колишнього єврокомісара: виглядає як залякування

Президент Франції Емманюель Макрон засудив запровадження візових санкцій США проти колишнього французького єврокомісара Тьєррі Бретона.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X, на додачу до ранкової реакції МЗС Франції.

Макрон висловив осуд рішенню США про візові обмеження щодо Бретона і чотирьох інших громадян країн ЄС з проєктів протидії мові ненависті онлайн.

"Ці заходи виглядають як залякування і тиск, спрямовані на підрив європейського цифрового суверенітету", – заявив президент Франції.

Він нагадав, що законодавство ЄС про регулювання у цифровій сфері ухвалювалося через демократичний процес і покликане гарантувати чесну конкуренцію, без спрямованості проти якоїсь третьої країни, та забезпечити, щоб те, що є протиправним офлайн, було таким і в цифровому середовищі.

"Правила, якими здійснюється регулювання цифрового простору у ЄС, не мають визначатися за межами Європи. Разом з Єврокомісією та нашими європейськими партнерами ми продовжимо захищати свій цифровий суверенітет і регуляторну автономію", – підсумував Макрон.

Він додав, що у зв’язку з цими подіями поспілкувався з Бретоном та подякував йому за його внесок під час роботи у Єврокомісії.

"Ми нічим не поступимось і будемо захищати незалежність Європи і свободу європейців", – наголосив Макрон.

Нагадаємо, адміністрація Трампа наклала візові санкції на колишнього комісара Євросоюзу Тьєррі Бретона та чотирьох інших осіб за спроби змусити американські технологічні компанії контролювати політичні висловлювання на своїх платформах.

Єврокомісія та, окремо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас засудили це рішення.

ЄС і Білий дім неодноразово конфліктували з приводу свободи слова та регулювання технологій. На початку грудня соцмережу X, якою останніми роками володіє американський мільярдер Ілон Маск, оштрафували на 120 мільйонів євро за порушення закону ЄС про модерацію контенту.