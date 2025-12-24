Макрон о санкциях США против бывшего еврокомиссара: выглядит как запугивание

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил введение визовых санкций США против бывшего французского еврокомиссара Тьерри Бретона.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X, в дополнение к утренней реакции МИД Франции.

Макрон выразил осуждение решению США о визовых ограничениях в отношении Бретона и четырех других граждан стран ЕС из проектов по противодействию языку ненависти онлайн.

"Эти меры выглядят как запугивание и давление, направленные на подрыв европейского цифрового суверенитета", – заявил президент Франции.

Он напомнил, что законодательство ЕС о регулировании в цифровой сфере принималось через демократический процесс и призвано гарантировать честную конкуренцию, без направленности против какой-либо третьей страны, и обеспечить, чтобы то, что является противоправным офлайн, было таким же и в цифровой среде.

"Правила, которыми осуществляется регулирование цифрового пространства в ЕС, не должны определяться за пределами Европы. Вместе с Еврокомиссией и нашими европейскими партнерами мы продолжим защищать свой цифровой суверенитет и регуляторную автономию", – подытожил Макрон.

Он добавил, что в связи с этими событиями пообщался с Бретоном и поблагодарил его за его вклад во время работы в Еврокомиссии.

"Мы ничем не уступим и будем защищать независимость Европы и свободу европейцев", – подчеркнул Макрон.

Напомним, администрация Трампа наложила визовые санкции на бывшего комиссара Евросоюза Тьерри Бретона и четырех других лиц за попытки заставить американские технологические компании контролировать политические высказывания на своих платформах.

Еврокомиссия и, отдельно, главный дипломат ЕС Кая Каллас осудили это решение.

ЕС и Белый дом неоднократно конфликтовали по поводу свободы слова и регулирования технологий. В начале декабря соцсеть X, которой в последние годы владеет американский миллиардер Илон Маск, оштрафовали на 120 миллионов евро за нарушение закона ЕС о модерации контента.