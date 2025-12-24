Глава МЗС Естонії запевнив, що Таллінн не буде вагатися з реакцією у разі агресії РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна запевнив, що Естонія готова до рішучої відповіді на потенційну агресію Росії і в Москві не повинні мати сумнівів щодо цього.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова у спілкуванні з польськими медіа наводить RMF24.

Тсахкна зазначив, що естонські служби пильно стежать за ситуацією у прикордонні, особливо біля міста Нарва – яке вважається першою ймовірною ціллю Росії у разі агресії.

"Скажу прямо: якщо "маленькі зелені чоловічки" колись перейдуть наш кордон – ми будемо по них стріляти. Наслідки будуть такими, тут немає про що говорити. Якщо Росія не буде впевнена, що ми справді відреагуємо – вони можуть випробувати нас", – зазначив очільник МЗС Естонії.

Він додав, що те саме стосується порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами, нагадавши про інцидент 19 вересня.

"Якщо ми побачимо, що російські винищувачі становлять загрозу для нашої безпеки – ми будемо їх збивати. Це – червона лінія, і Путін має це пам’ятати. Він має знати, що це – територія НАТО, і наслідки агресії не будуть безкарними", – наголосив Тсахкна.

Також міністр підкреслив, що Європа "абсолютно не може вірити Путіну", і особливо це стосується країн, які мають спільний кордон з Росією.

Президент Чехії Петр Павел не виключив, що в майбутньому Європа жорсткіше реагуватиме на провокації РФ і одного разу може піти на збиття російського дрона чи літака.

Нагадаємо, у грудні у Фінляндії вперше відбувся саміт восьми країн "східного флангу" НАТО, які мають морські або сухопутні кордони з Росією та Білоруссю.

Також повідомляли, що вісім країн "східного флангу" очікують від Брюсселя спеціальних коштів на оборону в наступному довгостроковому бюджеті ЄС, аргументуючи, що це – в інтересах спільної безпеки.