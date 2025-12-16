ЗМІ: східні члени ЄС хочуть фіндопомоги від Брюсселя через посилення загрози РФ

Лідери восьми держав ЄС, що межують з Росією, прагнуть виділення Брюсселем спеціальних коштів на оборону в наступному довгостроковому бюджеті ЄС, аргументуючи це тим, що безпеку на східному фланзі більше не можна розглядати як виключно національні витрати.

Про це йдеться у матеріалі Politico з посиланням на трьох європейських урядовців, передає "Європейська правда".

Вісім країн ЄС планують використати саміт у Гельсінкі у вівторок для висунення додаткових фінансових вимог Брюсселю.

"Зміцнення східного флангу Європи має стати спільною відповідальністю Європи", – заявив у понеділок прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Цей перший у своєму роді саміт, ініційований прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, підкреслює зростаючу стурбованість серед так званих країн східного флангу ЄС щодо все більш зухвалих спроб Росії випробувати їхні оборонні сили та викликати паніку серед населення.

Країни, що межують з РФ, хочуть, щоб ЄС "запропонував нові фінансові можливості для прикордонних країн та фінансові інструменти, засновані на солідарності", – сказав один з урядовців.

У рамках свого проєкту бюджету на 2028-2034 роки Європейська комісія планує п'ятикратно збільшити видатки на оборону до 131 млрд євро. Країни, що межують з РФ, хотіли б, щоб частина цих коштів була виділена для регіону, заявили двоє урядовців, і вони, ймовірно, повторять це під час саміту Європейської ради в Брюсселі в четвер.

Ці країни також хочуть підтримати два майбутні проєкти ЄС, спрямовані на зміцнення протидронової та більш широкої оборони блоку, заявили два посадовці. Лідери ЄС відмовилися офіційно схвалити "Східний фланг" та "Європейську ініціативу з протидії дронам" на саміті в жовтні через опір таких країн, як Угорщина, Франція та Німеччина, які вважали їх надмірним втручанням Брюсселя в оборонну сферу, заявили тоді два дипломати ЄС.

Прохання зарезервувати частину бюджету ЄС для конкретного регіону також може зіткнутися з опором з боку інших країн. Щоб обійти це, країни східного флангу повинні пов'язати "поліпшення інфраструктури з загальним економічним розвитком [ЄС]", сказав Джеймі Шей, старший науковий співробітник аналітичного центру Friends of Europe і колишній речник НАТО.

Вівторкова зустріч, в якій беруть участь Фінляндія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Болгарія, відбувається в критичний для Європи тиждень. У понеділок кілька лідерів ЄС зустрілися з американськими посадовцями, намагаючись домогтися укладення мирної угоди в Україні, всього за три дні до того, як всі 27 країн ЄС зберуться на саміт, на якому буде вирішено, чи використати 210 мільярдів євро заморожених російських коштів для Києва.