Павел не виключив, що Європа почне збивати російські літаки чи дрони

Президент Чехії Петр Павел не виключив, що в майбутньому Європа жорсткіше реагуватиме на провокації РФ і одного разу може піти на збиття російського дрона чи літака.

Як повідомляє "Європейська правда", про це чеський президент заявив в інтерв’ю The Sunday Times.

Павел зазначив, що нерішучість західних лідерів проявляться, зокрема, в неналежній реакції на порушення повітряного простору російськими дронами і літаками.

За його словами, Москва бачить ці прогалини у європейській безпеці і користується ними.

При цьому президент Чехії переконаний, що у НАТО є вагомі підстави для того, щоб дати набагато жорсткішу відсіч, ніж це було досі.

"Я вважаю, що якщо ці порушення триватимуть, настане момент, коли нам доведеться застосувати більш жорсткі заходи, в тому числі, можливо, збити російський літак або безпілотник. Росія не допустила б повторення порушень свого повітряного простору. І ми повинні вчинити так само", – підкреслив він.

Павел додав, що ці порушення є навмисними, добре спланованими і спрямованими на досягнення кількох цілей.

"Однією з них є демонстрація того, що Росія може це зробити. Іншою – перевірка нашої системи протиповітряної оборони. Але це також перевірка нашої рішучості діяти в порядку самооборони", – додав він.

ЗМІ раніше писали, що на тлі інцидентів з російськими дронами, які порушують повітряний простір країн НАТО, в Європі задумались над тим, яку активну відповідь можна дати на гібридні дії РФ.

Повідомляли також, що у Єврокомісії планують створити розвідувальний підрозділ "для зміцнення можливостей". Водночас серед топпосадовців ЄК немає єдності думок з цього приводу.