Фінляндія скликає саміт Східного флангу ЄС у Гельсінкі 

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запросив лідерів семи держав-членів ЄС на саміт Східного флангу блоку, який відбудеться 16 грудня в Гельсінкі.

Про це повідомили у департаменті комунікацій фінського уряду, пише "Європейська правда".

Зустріч буде присвячена загрозам європейській безпеці та обороноздатності, особливо на східному кордоні ЄС.

Одноденний саміт Східного флангу ЄС пройде вперше.

У саміті візьмуть участь прем'єр-міністри Ульф Крістерссон (Швеція), Крістен Міхал (Естонія), Евіка Сіліня (Латвія), Дональд Туск (Польща) і Росен Желязков (Болгарія), а також президенти Нікушор Дан (Румунія) і Гітанас Науседа (Литва).

Примітно, що серед запрошених лідерів не вказані прем’єр-міністри чи президенти Угорщини та Словаччини, які також є частиною Східного флангу ЄС.

За словами прем'єр-міністра Петтері Орпо, саміт стане нагодою для глибокого обговорення загроз безпеці. Водночас країни на східному фланзі Європи зможуть ще більше поглибити співпрацю в галузі оборони та управління кордонами.

Саміт Східного флангу в Гельсінкі відбудеться напередодні засідання Європейської ради в Брюсселі.

Як повідомлялось, раніше український президент Володимир Зеленський розповів президенту Фінляндії про підсумки переговорів із США про "мирний план".

За підсумками переговорів у Женеві Україна і США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру, в якому, зокрема йтиметься про повагу до суверенітету України.