У Нідерландах через спалах пташиного грипу знищать ще 100 тисяч курей

У Нідерландах підтвердився спалах пташиного грипу на фермі курей-несучок, 100 тисяч птахів з неї доведеться знищити.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

В Управлінні з безпечності продовольства і споживчих товарів повідомили, що пташиний грип підтвердився на фермі курей-несучок у муніципалітеті Вьоле провінції Лімбург, внаслідок чого ухвалено рішення про знищення усього поголів’я – близько 100 тисяч птахів.

Це вже другий випадок за тиждень у регіоні – минулими вихідними пташиний грип підтвердили на фермі індиків в іншому селі, після чого поголів’я знищили.

У радіусі 3 км довкола ферми розташовані ще 10 господарств птахівництва, вони у наступні два тижні будуть під посиленим наглядом. У 10-кілометровій зоні діє заборона на транспортування птахів.

Через епідемію пташиного грипу у Нідерландах з початку грудня заборонені виставки-ярмарки з птахами.

Від епідемії потерпають птахівники по всій Європі – випадки фіксуються також у Німеччині, Чехії та інших країнах. У разі виявлення спалаху на заражених фермах доводиться знищувати усе поголів’я. Низка країн для стримування поширення хвороби заборонили випускати свійську птицю надвір.

У Франції нещодавно виявили рідкісний спалах хвороби корів, рішення санслужби про знищення всього стада спричинило протистояння з фермерами.