В Нидерландах из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат еще 100 тысяч кур

В Нидерландах подтвердилась вспышка птичьего гриппа на ферме кур-несушек, 100 тысяч птиц с нее придется уничтожить.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

В Управлении по безопасности продовольствия и потребительских товаров сообщили, что птичий грипп подтвердился на ферме кур-несушек в муниципалитете Вёле провинции Лимбург, в результате чего принято решение об уничтожении всего поголовья – около 100 тысяч птиц.

Это уже второй случай за неделю в регионе – в минувшие выходные птичий грипп подтвердили на ферме индюков в другом селе, после чего поголовье уничтожили.

В радиусе 3 км вокруг фермы расположены еще 10 птицеводческих хозяйств, они в следующие две недели будут под усиленным наблюдением. В 10-километровой зоне действует запрет на транспортировку птиц.

Из-за эпидемии птичьего гриппа в Нидерландах с начала декабря запрещены выставки-ярмарки с птицами.

От эпидемии страдают птицеводы по всей Европе – случаи фиксируются также в Германии, Чехии и других странах. В случае выявления вспышки на зараженных фермах приходится уничтожать все поголовье. Ряд стран для сдерживания распространения болезни запретили выпускать домашнюю птицу на улицу.

Во Франции недавно обнаружили редкую вспышку болезни коров, решение санслужбы об уничтожении всего стада вызвало противостояние с фермерами.