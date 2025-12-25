Німецькі "Зелені" пропонують створити застосунок з актуальними цінами на продукти у магазинах

Німецькі "Зелені" виступили з ідеєю створення застосунку, де споживачі зможуть швидко порівняти ціни на потрібні їм продукти в найбільших мережах супермаркетів і співпраця бізнесу з яким буде обов’язковою.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

"Зелені" пропонують створити мобільний застосунок, де споживачі зможуть швидко з’ясувати найбільш вигідну для себе ціну на продукти в основних мережах супермаркетів. Великі мережі будуть зобов’язані подавати для застосунку актуальну інформацію після кожних змін, тоді як для менших участь буде не обов’язковою.

Подібні застосунки вже існують, але оскільки для супермаркетів не обов’язково співпрацювати з ними, ціни можуть бути застарілими.

Очільниця фракції "Зелених" у Бундестагу Катаріна Дрьоге зазначила, що створення обов’язкового застосунку з цінами також може допомогти протидіяти надмірному накручуванню цін на певну продукцію у певні кризові періоди.

Ще однією опцією у застосунку має стати розмір пакунка – як відповідь на постійну тенденцію зменшення кількості продукту в упаковці, що часто залишається непомітним для споживача.

Так, у Німеччині подали судовий позов через "оманливу" упаковку шоколадки Milka – яка залишилася незмінною, хоча вага виробу зменшилася на 1/10.

В Австрії на тлі зростання вартості традиційного різдвяного печива споживачів застерегли від його придбання через інтернет у приватних виробників.