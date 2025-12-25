Немецкие "Зеленые" хотят создать приложение с актуальными ценами на продукты в магазинах

Немецкие "Зеленые" выступили с идеей создания приложения, где потребители смогут быстро сравнить цены на нужные им продукты в крупнейших сетях супермаркетов и сотрудничество бизнеса с которым будет обязательным.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

"Зеленые" предлагают создать мобильное приложение, где потребители смогут быстро выяснить наиболее выгодную для себя цену на продукты в основных сетях супермаркетов. Крупные сети будут обязаны подавать для приложения актуальную информацию после каждого изменения, тогда как для меньших участие будет не обязательным.

Подобные приложения уже существуют, но поскольку для супермаркетов не обязательно сотрудничать с ними, цены могут быть устаревшими.

Глава фракции "Зеленых" в Бундестаге Катарина Дрёге отметила, что создание обязательного приложения с ценами также может помочь противодействовать чрезмерному накручиванию цен на определенную продукцию в определенные кризисные периоды.

Еще одной опцией в приложении будет указание размера упаковки – как ответ на постоянную тенденцию уменьшения количества продукта в упаковке, что часто остается незаметным для потребителя.

Так, в Германии подали судебный иск из-за "обманчивой" упаковки шоколадки Milka – которая осталась неизменной, хотя вес изделия уменьшился на 1/10.

В Австрии на фоне роста стоимости традиционного рождественского печенья потребителей предостерегли от его приобретения через интернет у частных производителей.