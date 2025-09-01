У Німеччині судяться через "оманливу" упаковку шоколадки Milka, вага якої зменшилася

У Німеччині подали судовий позов на виробника через "оманливу" упаковку шоколадки Milka – яка залишилася незмінною, хоча вага виробу зменшилася на 1/10.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Центр захисту прав споживачів у Гамбурзі подав судовий позов проти виробника Mondelez, вважаючи введенням в оману споживача те, що вага шоколадки Milka "непомітно" зменшилася на одну десяту.

Позов розглядатимуть у Регіональному суді Бремена.

У Центрі захисту прав споживачів звинувачують виробника у тому, що після зменшення ваги шоколадки її упаковка та довжина не зазнали жодних змін, візуально помітних для покупця – вона лише потоншала на міліметр.

"Багато споживачів роками купують шоколад Milka у знайомому пакуванні, припускаючи, що це та сама кількість шоколаду. Але їх обманюють, тому що кілька шоколадок в асортименті тепер містять лише 90 грамів, тоді як ціна така сама або вища", – пояснив експерт Армін Валет.

У Центрі вважають, що виробник мав би чіткіше позначити меншу вагу плитки. Хоча інформація про це є на передній частині упаковки дрібним шрифтом, характер напису робить його малопомітним під час розміщення виробу на поличках торгових мереж.

У позові вимагають зобов’язати виробника більш очевидно вказати інформацію.

Армін Валет вважає, що уряд Німеччини мав би запровадити зобов’язання для виробників щонайменш 6 місяців після зменшення розміру упаковки тої чи іншої продукції відкрито інформувати споживача про це.

Водночас Mondelez Germany не погоджується зі звинуваченнями – речник заявив, що актувальна вага шоколадки чітко вказана на кожній плитці, а також про зменшення розмірів виробів розміщували інформацію на всіх інформаційних ресурсах компанії.

Він зазначив, що за останній рік вартість какао майже потроїлася і досягла рекордного рівня, тож для того, аби "залишатися конкурентоздатними і уникати компромісів щодо смаку і якості", компанія зменшила розміри виробів.

