В Австрії застерегли від купівлі різдвяного печива через інтернет

На тлі зростання вартості традиційного різдвяного печива в Австрії влада попередила, що купувати його в приватних виробників через інтернет може бути небезпечно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF.

За оцінками ORF, кілограм різдвяного печива в Австрії може коштувати до 40 євро. Причиною цього є інфляція в Австрії, яка є однією з найвищих в ЄС і яка призвела до здорожчання шоколаду, цукру й масла.

Як наслідок, в мережі з'явився "чорний ринок" різдвяного печива. Приватні особи пропонують купити більше печива й за меншою ціною, що приваблює споживачів.

Як повідомляє ORF, це викликало реакцію податкової служби та інспекторів з контролю за якістю харчових продуктів в Австрії. Адже багато продавців не дотримуються вимог, які висуваються до виробників їжі.

Тільки минулого року австрійські органи влади отримали 25 скарг на приватних продавців печива. Їм загрожують штрафи від 700 до 3600 євро.

Австрійські органи влади також попереджають про ризики для здоров'я, наприклад, через відсутність інформації про алергени.

