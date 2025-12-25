В уряді Молдови виключають повернення до купівлі електроенергії з ДРЕС у Придністров’ї

Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту виключає сценарій, за якого Молдова відновить закупівлю з Молдовоської ДРЕС, що розташована у Придністров’ї.

Як пише "Євопейська правда", про це він сказав у коментарі TVR Moldova.

Жунгієту виключив, що Молдова почне знову купувати електроенергію з електростанції у Придністров’ї, зазначивши, що це економічно недоцільно.

"З якого газу МДРЕС вироблятиме електроенергію? Поточні денні обсяги достатні лише на генерацію для власного споживання (...) Вартість газу, плюс вартість виробництва, транспортування і так далі робить цю енергію набагато дорожчою, аніж з румунського ринку", – сказав міністр.

Приводом для запитань щодо цього стала доповідь неурядової експертної асоціації, де припустили такі ризики через прогалини у законодавстві Молдови, оскільки правила дозволяють брати участь в аукціонах будь-якому виробнику, який продемонстрував, що не має боргів за пальне, яке використовується для генерації, а також Молдовська ДРЕС може дозволити собі виставити нижчу ціну, ніж постачальники з Румунії.

Неназване джерело, дотичне до енрегетичногоринку Молдови, погодилося з висновками про відсутність юридичних перешкод для участі в аукціонах Молдовської ДРЕС із Придністров’я. Водночас співрозмовник зауважив, що для цього їм потрібно мати, по-перше, достатньо газу, по друге – на аукціон доведеться вийти з відповідною нижчою ціною. На його думку, за поточних умов вкрай малоймовірно, що Придністров’я почне отримувати газ за ціною, яка уможливить цей сценарій.

Протягом 2025 року у невизнаному Придністров’ї кілька разів запроваджували режим економії газу.

Нагадаємо, з кінця "газової кризи" взимку 2025 року постачання російського газу до Придністров’я забезпечується за заплутаною непрозорою схемою через компаній-посередників у третіх країнах.

