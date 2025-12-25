В правительстве Молдовы исключают возврат к покупке электроэнергии с ГРЭС в Приднестровье

Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету исключает сценарий, при котором Молдова возобновит закупку с Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье.

Как пишет "Евопейская правда", об этом он сказал в комментарии TVR Moldova.

Жунгиету исключил, что Молдова начнет снова покупать электроэнергию с электростанции в Приднестровье, отметив, что это экономически нецелесообразно.

"Из какого газа МГРЭС будет производить электроэнергию? Текущие дневные объемы достаточны только на генерацию для собственного потребления (...) Стоимость газа, плюс стоимость производства, транспортировки и так далее делает эту энергию намного дороже, чем с румынского рынка", – сказал министр.

Поводом для вопросов по этому поводу стал доклад неправительственной экспертной ассоциации, где предположили такие риски из-за пробелов в законодательстве Молдовы, поскольку правила позволяют участвовать в аукционах любому производителю, который продемонстрировал, что не имеет долгов за топливо, которое используется для генерации, а также Молдавская ГРЭС может позволить себе выставить более низкую цену, чем поставщики из Румынии.

Неназванный источник, имеющий отношение к энергетическому рынку Молдовы, согласился с выводами об отсутствии юридических препятствий для участия в аукционах Молдавской ГРЭС из Приднестровья. В то же время собеседник отметил, что для этого им нужно иметь, во-первых, достаточно газа, во-вторых – на аукцион придется выйти с соответствующей более низкой ценой. По его мнению, в текущих условиях крайне маловероятно, что Приднестровье начнет получать газ по цене, которая сделает возможным этот сценарий.

В течение 2025 года в непризнанном Приднестровье несколько раз вводили режим экономии газа.

Напомним, с конца "газового кризиса" зимой 2025 года поставки российского газа в Приднестровье обеспечивается по запутанной непрозрачной схеме через компаний-посредников в третьих странах.

