Сибига об атаке РФ на Украину в рождественскую ночь: мир должен усилить давление на агрессора

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международное сообщество усилить давление на Россию на фоне очередной массированной атаки на украинские города в рождественскую ночь.

Об этом украинский министр написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Сибига, в рождественскую ночь в результате российских ударов в Одессе один человек погиб, двое получили ранения. Один гражданский погиб в Харьковской области, другой – в Черниговской. Ранения получили люди в Запорожской и Сумской областях.

"Одесса страдает больше всего в эти дни. Россия намеренно разрушает энергетическую и гражданскую инфраструктуру, оставляя людей без электроэнергии, воды и отопления в условиях морозов. Это не имеет военной цели – это лишь намерение России убивать людей потому, что они украинцы", – подчеркнул он.

По словам главы МИД, такие действия подпадают под статью II (c) Конвенции о геноциде 1948 года: "Умышленное создание для группы условий жизни, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение".

"Мы призываем мир действовать, усилить давление на агрессора и укрепить средства Украины для защиты себя и своего народа, включая противовоздушную оборону", – резюмировал он.

Кроме того, 23 декабря по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска осуществляли комбинированную атаку с применением крылатых ракет и ударных беспилотников.

Польша подняла в воздух авиацию в связи с комбинированной атакой России против Украины.

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров усилить давление на Россию для принуждения ее к миру.