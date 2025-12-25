В Ірландії кажуть, що інцидент з дронами під час візиту Зеленського – не провал спецслужб

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що не вважає провалом спецслужб країни інцидент з дронами, які виявили поблизу Дубліна незабаром після прибуття Володимира Зеленського на початку грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це ірландський прем’єр сказав в інтерв’ю The Journal.

Мартін запевнив, що спецслужби провели успішну операцію із забезпечення безпеки українського президента.

"Я думаю, що це випускається з уваги, і навколо питань безпеки постійно багато галасу, і завжди є спроби зобразити Ірландію як якусь безнадійну країну. Я вважаю, що наша розвідувальна служба працює добре, має дуже хороші відносини по всьому світу і дуже корисна в певних ситуаціях", – додав він.

ЗМІ раніше повідомили, що чотири невідомі дрони летіли в напрямку траєкторії польоту літака з Володимиром Зеленським, коли той приземлявся в аеропорту Дубліна.

Ці ж дрони також шпигували за військовим кораблем Ірландії LÉ William Butler Yeats, який таємно розгорнули біля Дубліна.

В Ірландії правоохоронці розпочали офіційне розслідування інциденту з невідомими дронами у ніч прибуття до країни українського президента Володимира Зеленського.

А Мартін заявляв, що дрони не становили загрози для літака Зеленського.