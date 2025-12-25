В Ирландии не считают провалом спецслужб инцидент с дронами во время визита Зеленского

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что не считает провалом спецслужб страны инцидент с дронами, которые обнаружили вблизи Дублина вскоре после прибытия Владимира Зеленского в начале декабря.

Как сообщает "Европейская правда", об этом ирландский премьер сказал в интервью The Journal.

Мартин заверил, что спецслужбы провели успешную операцию по обеспечению безопасности украинского президента.

"Я думаю, что это упускается из виду, и вокруг вопросов безопасности постоянно много шума, и всегда есть попытки изобразить Ирландию как какую-то безнадежную страну. Я считаю, что наша разведывательная служба работает хорошо, имеет очень хорошие отношения по всему миру и очень полезна в определенных ситуациях", – добавил он.

СМИ ранее сообщили, что четыре неизвестных дрона летели в направлении траектории полета самолета с Владимиром Зеленским, когда тот приземлялся в аэропорту Дублина.

Эти же дроны также шпионили за военным кораблем Ирландии LÉ William Butler Yeats, который тайно развернули у Дублина.

В Ирландии правоохранители начали официальное расследование инцидента с неизвестными дронами в ночь прибытия в страну украинского президента Владимира Зеленского.

А Мартин заявлял, что дроны не представляли угрозы для самолета Зеленского.