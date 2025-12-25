В Ісландії перед Різдвом зафіксували температурний рекорд: майже 20 градусів тепла

Напередодні Різдва в Ісландії зафіксували температурний рекорд для грудня – в невеликому селі Сейдісфьорду було 19,8 градусів тепла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RUV.

Попередній рекорд був встановлений 2 грудня 2019 року, коли температура в Квіскер'ярі в Східних фіордах склала 19,7 градуса.

"Це нетипова для цієї пори року тепла погода", – зазначив метеоролог Ейнар Свейнбйорнссон.

Біргір Орн Хескульдссон, черговий метеоролог Метеорологічної служби, каже, що умови для рекорду спеки були створені там, де над країною знаходиться тепле повітря і дмуть досить сильні вітри.

"Саме за таких умов зазвичай встановлюються такі місячні рекорди", – сказав Біргір в інтерв'ю RÚV news.

Біргір зазначив, що це повітря дуже тропічного походження. На Різдво можна очікувати теплу погоду, але не в такому ж масштабі, як на Святвечір.

Також повідомляли, що 2025 рік стане четвертим найтеплішим роком в історії Швейцарії з моменту початку вимірювань у 1864-му.

У 2025 році Європа також пережила найтепліший березень з моменту початку спостережень, оскільки зміна клімату продовжує підвищувати температуру до безпрецедентного рівня.