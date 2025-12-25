В Исландии перед Рождеством зафиксировали температурный рекорд: почти 20 градусов тепла

Накануне Рождества в Исландии зафиксировали температурный рекорд для декабря – в небольшой деревне Сейдисфьорду было 19,8 градусов тепла.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RUV.

Предыдущий рекорд был установлен 2 декабря 2019 года, когда температура в Квискерьяри в Восточных фьордах составила 19,7 градуса.

"Это нетипичная для этого времени года теплая погода", – отметил метеоролог Эйнар Свейнбьорнссон.

Биргир Орн Хескульдссон, дежурный метеоролог Метеорологической службы, говорит, что условия для рекорда жары были созданы там, где над страной находится теплый воздух и дуют достаточно сильные ветры.

"Именно при таких условиях обычно устанавливаются такие месячные рекорды", – сказал Биргир в интервью RÚV news.

Биргир отметил, что этот воздух очень тропического происхождения. На Рождество можно ожидать теплую погоду, но не в таком же масштабе, как в Сочельник.

Также сообщалось, что 2025 год станет четвертым самым теплым годом в истории Швейцарии с момента начала измерений в 1864-м.

В 2025 году Европа также пережила самый теплый март с момента начала наблюдений, поскольку изменение климата продолжает повышать температуру до беспрецедентного уровня.