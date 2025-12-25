В Армении назвали сроки начала строительства "маршрута Трампа"

В Армении заявили, что практический этап реализации проекта "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP), включая начало строительных работ, запланирован на 2026 год.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, которого цитирует News.am.

Пашинян предположил, что первым проектом будет прокладка железной дороги.

"По нашему мнению, первой должна быть железная дорога, поскольку в прошлом соответствующие маршруты функционировали", – отметил Пашинян.

При этом он не исключил, что проекты по прокладке газо– и нефтепроводов будут реализованы раньше, чем планировалось.

Пашинян сообщил, что сейчас формулируются рамки реализации проекта, и Армения и США готовятся подписать соответствующий документ, после чего начнется следующий этап реализации проекта TRIPP.

Он добавил, что разблокирование коммуникаций в регионе напрямую связано с делимитацией границ.

Пашинян пояснил, что если на каком-либо участке должна пройти та или иная инфраструктура (железная дорога, газо– и нефтепроводы и т.д.), то до начала строительства важно четко зафиксировать, где проходит государственная граница, поскольку это связано с организационными, экономическими, правовыми и другими вопросами.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, включающее создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

