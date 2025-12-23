У Румунії оголошували повітряну тривогу через масований удар Росії

У Румунії в ніч проти 23 грудня жителі повітів Тулча та Галац отримали сповіщення про повітряну тривогу на тлі атаки російських дронів по українських регіонах.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, пише "Європейська правда".

У ніч проти 23 грудня російські війська здійснили дронову атаку на українську портову інфраструктуру поблизу кордону з Румунією.

У відомстві зазначили, що о 01:10 його радіолокаційні системи виявили дві цілі в повітряному просторі України, які рухалися в напрямку Рені та Кілії.

О 01:26 на півночі повіту Тулча та на південному сході повіту Галац оголосили повітряну тривогу.

Тоді радари виявили ще одну групу безпілотників, що рухалася в напрямку порту Рені, а незабаром після цього на території України було повідомлено про вибухи.

Як зазначили у відомстві, несанкціонованих порушень національного повітряного простору Румунії виявлено не було, сигнал тривоги скасували о 02:15.

Вранці 23 грудня по всій території України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські війська здійснювали комбіновану атаку із застосуванням крилатих ракет та ударних безпілотників. У Києві та Київській області, а також на Івано-Франківщині повідомляють про роботу протиповітряної оборони.

Внаслідок атаки на Київ постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Стан однієї постраждалої важкий.

Польща підняла у повітря авіацію у зв’язку з комбінованою атакою Росії проти України.

Глава Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна засудив російський удар.