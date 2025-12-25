Министр обороны Польши отреагировал на инцидент с российским самолетом

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя инцидент с российским военным самолетом, который был перехвачен над Балтийским морем, отметил работу польских военных.

Об этом глава оборонного ведомства Польши написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Косиняк-Камыш заверил, что польские военные контролировали ситуацию над Балтийским морем и у границы с Беларусью.

"Еще одна напряженная ночь для оперативных служб польской армии. Все провокации, как над Балтийским морем, так и на границе с Беларусью, были под полным контролем. Спасибо почти 20 тысячам наших солдат, которые во время праздников следят за нашей безопасностью – и, как видим, делают это чрезвычайно эффективно", – отметил он.

Как сообщило ранее Оперативное командование Вооруженных сил Польши, утром над международными водами Балтийского моря польские истребители "перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили" разведывательный самолет РФ.

Кроме того, ночью зафиксировали вторжение в воздушное пространство Польши объектов со стороны Беларуси.

Во время последней массированной атаки РФ против Украины 23 декабря Польша снова поднимала свою авиацию, а в приграничных с Одесской областью районах Румынии объявляли воздушную тревогу.