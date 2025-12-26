Грузія повинна налагодити відносини з ЄС "всіма способами", але не змінюючи курс – прем’єр

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що влада країни "повинна всіма можливими способами" спробувати нормалізувати відносини з Європейським Союзом, однак не шляхом зміни власного політичного курсу, а в очікуванні змін всередині ЄС.

Його слова цитує News Georgia, передає "Європейська правда".

За словами прем'єра, Тбілісі діє "обережно і зі стратегічним терпінням", а також розраховує на зміну ставлення Брюсселя в найближчий рік.

"Думаю, що майбутній рік буде сповнений змін, у тому числі щодо Євросоюзу. Подивимося, як будуть розвиватися ці процеси. Виходячи з того, що європейська бюрократія не має ресурсів для суверенних дій, підстави для оптимізму, ймовірно, не такі вже й міцні. Ми повинні всіма способами постаратися налагодити відносини з Євросоюзом", – сказав він.

Також Кобахідзе вважає, що складна економічна і політична ситуація всередині ЄС "змусить" Брюссель шукати більш тісної співпраці з Тбілісі.

"Об'єктивно в інтересах Євросоюзу відновити з Грузією здорові відносини. Коли цього не роблять, ми можемо логічно зробити висновок, що європейська бюрократія не діє суверенно, не відповідає інтересам Євросоюзу і європейського суспільства", – сказав Кобахідзе.

Нещодавно призначений партією влади Грузії президент Міхеїл Кавелашвілі заявив, що ЄС несправедливо ставиться до його країни і застосовує подвійні стандарти.

Раніше глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас висловила думку, що грузинська влада веде країну в неправильному напрямку.

Варто зазначити, що Грузію найбільше серед інших країн-кандидатів критикували у представленому Єврокомісією пакеті звітів про розширення. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".

