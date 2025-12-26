Грузия должна наладить отношения с ЕС "всеми способами", но не меняя курс – премьер

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны "должны всеми возможными способами" попытаться нормализовать отношения с Европейским Союзом, однако не путем изменения собственного политического курса, а в ожидании изменений внутри самого ЕС.

Его слова цитирует News Georgia, передает "Европейская правда".

По словам премьера, Тбилиси действует "осторожно и со стратегическим терпением", а также рассчитывает на изменение отношения Брюсселя в ближайший год.

"Думаю, что будущий год будет полон изменений, в том числе в отношении Евросоюза. Посмотрим, как будут развиваться эти процессы. Исходя из того, что европейская бюрократия не имеет ресурсов для суверенных действий, основания для оптимизма, вероятно, не такие уж и прочные. Мы должны всеми способами постараться наладить отношения с Евросоюзом", – сказал он.

Также Кобахидзе считает, что сложная экономическая и политическая ситуация внутри ЕС "заставит" Брюссель искать более тесного сотрудничества с Тбилиси.

"Объективно в интересах Евросоюза восстановить с Грузией здоровые отношения. Когда этого не делают, мы можем логично сделать вывод, что европейская бюрократия не действует суверенно, не отвечает интересам Евросоюза и европейского общества", – сказал Кобахидзе.

Недавно назначенный партией власти Грузии президент Михеил Кавелашвили заявил, что ЕС несправедливо относится к его стране и применяет двойные стандарты.

Ранее глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас высказала мнение, что грузинские власти ведут страну в неправильном направлении.

Стоит отметить, что Грузию больше всего среди других стран-кандидатов критиковали в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что в настоящее время Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".

