Китай вдарив санкціями по США за продаж зброї Тайваню

Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про санкції проти 10 осіб і 20 американських оборонних компаній за продаж зброї Тайваню.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Під китайські санкції, зокрема, потрапила філія Boeing у Сент-Луїсі.

Заходи передбачають заморожування всіх активів, які компанії та особи мають у Китаї, а також заборону вітчизняним організаціям і особам вести з ними бізнес, повідомило міністерство.

У МЗС Китаю додали, що особам, що знаходяться в списку санкцій, також заборонено в'їжджати до країни.

Варто зауважити, що у новому стратегічному документі США йдеться про те, що американський президент Дональд Трамп планує запобігти конфлікту з Китаєм через Тайвань та Південно-Китайське море шляхом посилення військової потужності США й союзників.

Також нещодавно США схвалили продаж зброї Тайваню на суму $11,1 млрд. Цей пакет став найбільшим в історії з-поміж наданих Штатами країні.