Китай наложил санкции на США за продажу оружия Тайваню

Министерство иностранных дел Китая объявило о санкциях против 10 человек и 20 американских оборонных компаний за продажу оружия Тайваню.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Под китайские санкции, в частности, попал филиал Boeing в Сент-Луисе.

Меры предусматривают замораживание всех активов, которые компании и лица имеют в Китае, а также запрет отечественным организациям и лицам вести с ними бизнес, сообщило министерство.

В МИД Китая добавили, что лицам, находящимся в списке санкций, также запрещено въезжать в страну.

Стоит заметить, что в новом стратегическом документе США говорится о том, что американский президент Дональд Трамп планирует предотвратить конфликт с Китаем из-за Тайваня и Южно-Китайского моря путем усиления военной мощи США и союзников.

Также недавно США одобрили продажу оружия Тайваню на сумму $11,1 млрд. Этот пакет стал крупнейшим в истории среди предоставленных Штатами стране.