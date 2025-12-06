У Трампа представили стратегію запобігання конфлікту з Китаєм через Тайвань

Американський президент Дональд Трамп планує запобігти конфлікту з Китаєм через Тайвань та Південно-Китайське море шляхом посилення військової потужності США й союзників.

Про це йдеться в новому стратегічному документі США, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Адміністрація Трампа виклала свій підхід до одного з найчутливіших дипломатичних питань у світі в офіційному документі "Стратегія національної безпеки", опублікованому в п'ятницю, 5 грудня.

Це відбувається в той час, коли Пекін посилює тиск на Тайвань і Японію, розгорнувши цього тижня кораблі у водах, поблизу них.

"Запобігання конфлікту навколо Тайваню, в ідеалі шляхом збереження військової переваги, є пріоритетом", – йдеться в документі.

Це перша така стратегія після вступу Трампа на посаду в січні.

США не мають офіційних дипломатичних відносин із Тайванем, але є його ключовим міжнародним партнером і за законом зобов’язані забезпечувати острову можливість самооборони. Нова стратегія значно жорсткіша за документ 2017 року: тоді Тайвань згадувався тричі в одному реченні, у межах традиційної дипломатичної термінології.

Нинішня версія згадує Тайвань вісім разів у трьох абзацах, наголошуючи на його стратегічному значенні: розташування в ключових торговельних водах, а також домінування у виробництві напівпровідників.

"Ми створимо військо, здатне запобігти агресії в будь-якому місці" в ланцюжку островів, що простягається від Японії до Південно-Східної Азії. Але американські військові не можуть і не повинні робити це самостійно. Наші союзники повинні активізувати свої зусилля і витратити – а що ще важливіше, зробити – набагато більше для колективної оборони", – йдеться у заяві.

Це посилить "здатність США та їхніх союзників запобігати будь-яким спробам захопити Тайвань" або будь-яким іншим крокам, які "унеможливлять захист цього острова".

Влітку Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав йому, що не буде "рухатися вперед" щодо Тайваню, доки президент США залишатиметься на посаді.

