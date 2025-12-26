Глава Пентагону про удари США по Нігерії: це ще не все

Глава Пентагону Піт Гегсет, коментуючи удари США по бойовиках "Ісламської держави" (ІДІЛ) на північному заході Нігерії, заявив, що "попереду ще багато чого".

Про це він написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Гегсет зазначив, що минулого місяця президент Дональд Трамп "чітко заявив: вбивства невинних християн у Нігерії (та в інших країнах) повинні припинитися".

"Міністерство війни завжди готове, про що ІДІЛ дізналося сьогодні ввечері – у Різдво. Попереду ще багато чого... Вдячний за підтримку та співпрацю уряду Нігерії", – додав він.

Сам Трамп, коментуючи операцію в Нігерії, назвав удар по бойовиках ІДІЛ "потужним і смертоносним".

Нагадаємо, 19 грудня американські військові завдали масштабних ударів по десятках об'єктів "Ісламської держави" в Сирії у відповідь на атаку на американський персонал.

Після цього стало відомо, що американські військові готують подальші удари по позиціях терористичного угруповання "Ісламська держава" у Сирії.