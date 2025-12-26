Глава Пентагона об ударах США по Нигерии: это еще не все

Глава Пентагона Пит Хэгсет, комментируя удары США по боевикам "Исламского государства" (ИГИЛ) на северо-западе Нигерии, заявил, что "это еще не все".

Об этом он написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Гегсет отметил, что в прошлом месяце президент Дональд Трамп "четко заявил: убийства невинных христиан в Нигерии (и в других странах) должны прекратиться".

"Министерство войны всегда готово, о чем ИГИЛ узнало сегодня вечером – в Рождество. Это еще не все... Благодарен за поддержку и сотрудничество правительства Нигерии", – добавил он.

Сам Трамп, комментируя операцию в Нигерии, назвал удар по боевикам ИГИЛ "мощным и смертоносным".

Напомним, 19 декабря американские военные нанесли масштабные удары по десяткам объектов "Исламского государства" в Сирии в ответ на атаку на американский персонал.

После этого стало известно, что американские военные готовят дальнейшие удары по позициям террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.