Низка держав вирішили створити Реєстр збитків від агресії Росії на Дунаї

Дунайська комісія – орган, що складається з представників придунайських держав, – ухвалила рішення про створення Реєстру збитків від російської агресії на Нижньому Дунаї.

Про це повідомив у Facebook віцепрем’єр з відновлення України Олексій Кулеба, пише "Європейська правда".

Ініційоване Україною рішення про створення Реєстру підтримали більшість країн-учасниць, відзначив Кулеба.

Також ухвалено постанову про порушення Росією Белградської конвенції щодо режиму судноплавства на Дунаї внаслідок воєнних дій.

"Це важливі кроки для захисту України та справедливості на Дунаї", – прокоментував Кулеба, відзначивши, що російські атаки на українські дунайські порти є ударом по міжнародній логістиці, безпеці судноплавства і свободі руху на Дунаї.

"Тому створення Реєстру – це поступове притягнення агресора до відповідальності: він забезпечить системний збір і узагальнення даних про завдані збитки, їх передачу до Ради Європи та Європейського Союзу і формування міжнародно-правової основи для відшкодування збитків", – пояснив віцепрем’єр.

Кулеба подякував партнерам – Австрії, Німеччині, Хорватії, Молдові, Румунії та Словаччині – за підтримку цього рішення.

Державами-учасницями Дунайської комісії є Австрія, Болгарія, Німеччина, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Угорщина, Україна та Хорватія.

Росія була усунута від участі в Дунайській комісії на початку 2024 року.

У березні 2022 року Україна домоглася відсторонення РФ від роботи в Дунайській комісії.