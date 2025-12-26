Румыния поднимала истребители на фоне атаки РФ по Одесской области

Румыния подняла истребители в ночь на 26 декабря, когда Россия атаковала Одесскую область дронами.

Об этом пишет Министерство обороны Румынии, передает "Европейская правда".

В оборонном ведомстве Румынии заявили, что в ночь на 26 декабря в 01:05 два истребителя F-16 с 86-й авиабазы в Фетешти были подняты в воздух для наблюдения за ситуацией в воздушном пространстве приграничной зоны с Украиной, на севере жудеца Тулча.

Система воздушного наблюдения Министерства обороны страны обнаружила группы дронов, запущенных РФ в направлении украинских портов на Дунае.

В 01:23 ночи население северной части жудеца Тулча получило уведомление о воздушной тревоге.

Во время миссии истребители не зафиксировали никаких вторжений в национальное воздушное пространство. Самолеты вернулись на базу и благополучно приземлились в 03:15 ночи.

Румынский президент Никушор Дан в конце своего визита в Париж в декабре в разговоре с журналистами сказал, что Румыния готова сбивать дроны, которые нарушат воздушное пространство страны.

Высший совет национальной обороны Румынии в сентябре завершил разработку методологических рамок применения законодательства о сбивании беспилотников и военных самолетов, нарушающих воздушное пространство страны.

17 декабря Дунайская комиссия – орган, состоящий из представителей придунайских государств, – приняла решение о создании Реестра ущерба от российской агрессии на Нижнем Дунае.