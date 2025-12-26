Аеропорти Литви за два місяці втратили 200 тисяч євро через метеозонди з Білорусі

Литовські аеропорти (LTOU) оцінюють, що в жовтні та листопаді цього року вони зазнали збитків у розмірі близько 200 тисяч євро через білоруські контрабандні повітряні кулі, які найбільше заважають роботі аеропорту Вільнюса (VNO).

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

За даними компанії, ця сума складається з втрачених доходів та інших прямих збитків (заробітна плата, операційні витрати тощо).

Однак, за словами менеджерки з комунікацій LTOU Віталії Роче, LTOU оцінить всі прямі збитки та втрачені доходи за 2025 рік наприкінці року.

Вона зазначила, що розраховані прямі втрачені доходи та збитки не покривають усіх збитків, понесених авіакомпаніями, наземними обслуговуючими компаніями та іншими партнерами, що працюють в аеропортах.

За її словами, ця сума вже перевищує 800 тисяч євро, і разом з партнерами готується цивільний позов.

Також, Роче зазначила, що кількість рейсів, що виконуються VNO в січні, буде на 3,8% нижчою, ніж планувалося раніше.

За словами представниці LTOU, тимчасові обмеження повітряного простору над VNO були введені 15 разів (безперервно або в кілька етапів) між 4 жовтня і 7 грудня цього року, при цьому в районах, небезпечних для авіації, були зафіксовані навігаційні знаки, характерні для повітряних куль.

Стверджується, що протягом цього періоду обмеження повітряного простору були введені також над аеропортом Каунаса. Обмеження торкнулися понад 350 рейсів і приблизно 51 тисячею пасажирів.

9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайний стан на всій території країни у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни і поставили під загрозу нормальну роботу аеропорту Вільнюса.

Посланець президента США Джон Коул заявив 13 грудня, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв зупинити польоти метеозондів з його країни до Литви.

Також писали, що литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що Литва погодилася б направити до Білорусі посла з особливих доручень для проведення переговорів щодо проблеми з метеокулями.