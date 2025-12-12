Литва готова відправити у Білорусь посадовця для перемовин щодо проблеми метеокуль

Литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що Литва погодилася б направити до Білорусі посла з особливих доручень для проведення переговорів щодо проблеми з метеокулями.

Заяву очільника литовського зовнішньополітичного відомства наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Водночас міністр зазначив, що сумнівається в користі переговорів з Білоруссю, і стверджує, що для більш серйозних переговорів з сусідом необхідно досягти "згоди на національному рівні".

"В цілому, ми повинні тоді відповісти собі на питання, які наші очікування, що це нам дасть? Коли йдеш на переговори, ти несеш з собою різні речі… бачиш процес і де ми хочемо поступитися, і про що ми тут взагалі будемо домовлятися? Це речі, щодо яких ми не маємо повноважень вести переговори, тому що вони знаходяться в Європейському Союзі. Санкції відразу відпадають, тому що це не справа однієї Литви", – заявив Будріс.

За останній час метеокулі з контрабандою, які залітають в Литву з білоруського боку, низку разів вплинули на роботу Вільнюського аеропорту і один раз – на роботу Каунаського аеропорту.

Інциденти з метеокулями призвели до того, що Вільнюс на кілька тижнів обмежив роботу прикордонних пунктів з Білоруссю, а Мінськ відмовляється випускати зі своєї країни вантажівки, зареєстровані в Литві.

9 грудня у Литві оголосили надзвичайний стан через метеозонди з Білорусі.

За даними ЗМІ, посли ЄС у середу 10 грудня погодили розширення санкцій проти Білорусі у зв’язку з вторгненням повітряних куль до Литви.