Аэропорты Литвы за два месяца потеряли 200 тысяч евро из-за метеозондов из Беларуси

Литовские аэропорты (LTOU) оценивают, что в октябре и ноябре этого года они понесли убытки в размере около 200 тысяч евро из-за белорусских контрабандных воздушных шаров, которые больше всего мешают работе аэропорта Вильнюса (VNO).

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

По данным компании, эта сумма состоит из упущенных доходов и других прямых убытков (заработная плата, операционные расходы и т.д.).

Однако, по словам менеджера по коммуникациям LTOU Виталии Роче, LTOU оценит все прямые убытки и упущенные доходы за 2025 год в конце года.

Она отметила, что рассчитанные прямые упущенные доходы и убытки не покрывают всех убытков, понесенных авиакомпаниями, наземными обслуживающими компаниями и другими партнерами, работающими в аэропортах.

По ее словам, эта сумма уже превышает 800 тысяч евро, и вместе с партнерами готовится гражданский иск.

Также Роче отметила, что количество рейсов, выполняемых VNO в январе, будет на 3,8% ниже, чем планировалось ранее.

По словам представительницы LTOU, временные ограничения воздушного пространства над VNO были введены 15 раз (непрерывно или в несколько этапов) между 4 октября и 7 декабря этого года, при этом в районах, опасных для авиации, были зафиксированы навигационные знаки, характерные для воздушных шаров.

Утверждается, что в течение этого периода ограничения воздушного пространства были введены также над аэропортом Каунаса. Ограничения коснулись более 350 рейсов и примерно 51 тысячи пассажиров.

9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны и поставили под угрозу нормальную работу аэропорта Вильнюса.

Посланник президента США Джон Коул заявил 13 декабря, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить полеты метеозондов из его страны в Литву.

Также писали, что литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что Литва согласилась бы направить в Беларусь посла по особым поручениям для проведения переговоров по проблеме с метеокулями.