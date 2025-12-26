В Германии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом: двое в критическом состоянии

В немецкой федеральной земле Саксония в результате ДТП с микроавтобусом, которое произошло на автомагистрали A4 в восточной части Германии рано утром в Рождество, пострадали девять человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным полиции, 40-летний водитель потерял контроль над микроавтобусом, после чего тот вылетел с дороги, пересек разделительную полосу, пробил ограждение и ударился о опору моста.

В результате микроавтобус частично завис в воздухе над аварийной лестницей.

Пострадали все девять пассажиров в возрасте от 33 до 77 лет. Полиция сообщила, что они были доставлены в ближайшие больницы. Ущерб оценивается примерно в 100 000 евро.

Начато расследование причин аварии.

Напомним, 23 декабря в немецком Гамбурге произошло серьезное ДТП с участием общественного автобуса, которое вызвал водитель легковушки, пытавшийся скрыться от полиции.

В ноябре в польской столице Варшаве столкнулись два трамвая и городской автобус, в результате чего 16 человек пострадали, движение транспорта было значительно затруднено.