Бельгія впровадить гендерні квоти для вищого керівництва держкомпаній

Уряд Бельгії узгодив впровадження нових правил, згідно з якими третину місць у радах директорів та виконавчих комітетах державних компаній країни повинні займати жінки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Відповідне рішення ґрунтується на раніше проведених реформах і є результатом кількох тижнів переговорів після того, як уряд не зміг досягти консенсусу щодо попередніх пропозицій про встановлення вищої квоти та поширення цих правил на великі приватні компанії.

Міністр з питань рівності Роб Бендерс заявив, що державні компанії повинні будуть виконати ці вимоги "в короткостроковій перспективі".

Водночас в уряді не називають конкретні терміни впровадження цих правил.

Біндерс заявив, що квоти є тимчасовим заходом для подолання давніх бар'єрів. У березні він запропонував суворіші правила, включаючи 40-відсоткову квоту і поширення їх на великі приватні компанії.

Однак ці пропозиції зустріли опір з боку партнерів по коаліції, які стверджували, що квоти є занадто нав'язливими і що компанії повинні мати право призначати керівників на основі їхніх заслуг.

У 2011 році Бельгія стала однією з перших країн у світі, які ввели 33-відсоткову квоту за статтю в радах директорів.

На той час частка жінок в радах директорів становили менше ніж 10%. Однак у 2025 році ця цифра становитиме 37%. За той же період кількість рад директорів, в яких не було жодної жінки, скоротилася з 62 до 2.

