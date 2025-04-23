Прем'єр Британії більше не вважає трансжінок жінками

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер більше не вважає, що трансгендерні жінки є жінками.

Про це заявив його офіційний речник, чию заяву наводить BBC, повідомляє "Європейська правда".

Минулого тижня Верховний суд Великої Британії постановив, що жінка визначається за біологічною статтю відповідно до закону про рівність.

У березні 2022 року, коли Стармер був лідером опозиції, він заявив в інтерв'ю Times, що "трансгендерні жінки є жінками, і це не просто моя думка – це фактично закон".

На запитання, чи Стармер все ще вважає, що трансгендерна жінка – це жінка, офіційний речник прем'єр-міністра відповів: "Ні, рішення Верховного суду чітко дало зрозуміти, що з точки зору закону про рівність, жінка – це біологічна жінка. Це чітко викладено в рішенні суду".

На запитання, чи буде тепер прем'єр-міністр використовувати займенники, яким віддають перевагу трансжінки, прессекретар відмовився коментувати "гіпотетичні припущення", але наполягав на тому, що прем'єр-міністр "ясно дав зрозуміти, що до трансжінок слід ставитися з такою ж гідністю і повагою, як і до будь-кого іншого".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував положення, що дозволяло трансгендерним військовослужбовцям служити в армії.