Бельгия введет гендерные квоты для высшего руководства госкомпаний

Правительство Бельгии согласовало введение новых правил, согласно которым треть мест в советах директоров и исполнительных комитетах государственных компаний страны должны занимать женщины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Соответствующее решение основано на ранее проведенных реформах и является результатом нескольких недель переговоров после того, как правительство не смогло достичь консенсуса по предыдущим предложениям об установлении более высокой квоты и распространении этих правил на крупные частные компании.

Министр по вопросам равенства Роб Бендерс заявил, что государственные компании должны будут выполнить эти требования "в краткосрочной перспективе".

В то же время в правительстве не называют конкретные сроки внедрения этих правил.

Биндерс заявил, что квоты являются временной мерой для преодоления давних барьеров. В марте он предложил более строгие правила, включая 40-процентную квоту и распространение их на крупные частные компании.

Однако эти предложения встретили сопротивление со стороны партнеров по коалиции, которые утверждали, что квоты являются слишком навязчивыми и что компании должны иметь право назначать руководителей на основе их заслуг.

В 2011 году Бельгия стала одной из первых стран в мире, которые ввели 33-процентную квоту по полу в советах директоров.

На тот момент доля женщин в советах директоров составляла менее 10%. Однако в 2025 году эта цифра составит 37%. За тот же период количество советов директоров, в которых не было ни одной женщины, сократилось с 62 до 2.

