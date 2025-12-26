У Цюриху розслідують напад на домівки правих політиків

Права Швейцарська народна партія повідомила, що невідомі розмалювали гаслами оселі кількох її політиків у Цюриху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Представництва Швейцарської народної партії у місті Цюрих та однойменному кантоні оприлюднили інформацію про акти вандалізму проти кількох членів політсили.

Наразі відомо про напади з фарбою на оселі депутата кантонального парламенту Лоренца Хабічера та президента відділення партії Kreis 3 Стефана Деула.

Акти вандалізму були скоєні в день Різдва, йдеться в заяві, де додається, що потерпілі подали кримінальну скаргу.

У заяві партія звинуватила в цих злочинах лівих екстремістів і заявила, що їхньою метою було залякати партійних посадовців і членів партії. Вона закликала поліцію вжити жорстких заходів проти вандалів, а міську владу – засудити ці злочини.

Міська поліція Цюриха підтвердила принаймні один такий випадок у п'ятницю на запит інформаційного агентства Keystone-SDA. Поки що не вдалося надати жодних подробиць.

Минулого тижня повідомлялось, що польське консульство в Брюсселі облили червоною фарбою – на фасаді написали образливі гасла, а перед входом розкидали собачі екскременти.

У Німеччині в листопаді за підозрілих обставин згорів автомобіль одного з топполітиків ультраправої "Альтернативи для Німеччини", випадок розслідують як умисний підпал.