У Цюриху розслідують напад на домівки правих політиків
Права Швейцарська народна партія повідомила, що невідомі розмалювали гаслами оселі кількох її політиків у Цюриху.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.
Представництва Швейцарської народної партії у місті Цюрих та однойменному кантоні оприлюднили інформацію про акти вандалізму проти кількох членів політсили.
Наразі відомо про напади з фарбою на оселі депутата кантонального парламенту Лоренца Хабічера та президента відділення партії Kreis 3 Стефана Деула.
Акти вандалізму були скоєні в день Різдва, йдеться в заяві, де додається, що потерпілі подали кримінальну скаргу.
У заяві партія звинуватила в цих злочинах лівих екстремістів і заявила, що їхньою метою було залякати партійних посадовців і членів партії. Вона закликала поліцію вжити жорстких заходів проти вандалів, а міську владу – засудити ці злочини.
Міська поліція Цюриха підтвердила принаймні один такий випадок у п'ятницю на запит інформаційного агентства Keystone-SDA. Поки що не вдалося надати жодних подробиць.
Минулого тижня повідомлялось, що польське консульство в Брюсселі облили червоною фарбою – на фасаді написали образливі гасла, а перед входом розкидали собачі екскременти.
У Німеччині в листопаді за підозрілих обставин згорів автомобіль одного з топполітиків ультраправої "Альтернативи для Німеччини", випадок розслідують як умисний підпал.