У Німеччині розслідують підпал авто топпредставника ульраправої "АдН"

Новини — Понеділок, 3 листопада 2025, 18:08 — Марія Ємець

У Німеччині за підозрілих обставин згорів автомобіль одного з топполітиків ультраправої "Альтернативи для Німеччини", випадок розслідують як умисний підпал. 

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався о 3:20 ночі у Гамбурзі біля домівки Бернда Баумана – парламентського секретаря "АдН" у Бундестазі. Автомобіль Баумана згорів дощенту, як і ще два запаркованих поруч. Ще одне авто суттєво пошкоджене.

 
У пресслужбі Баумана повідомили, що його розбудив дзвінок від служби безпеки. 

У поліції повідомили, що розслідують випадок як підпал. Припускають, що зловмисники підпалили один автомобіль, а з нього пожежа поширилась на інші. 

 
Як зазначає BILD, політику останнім часом регулярно надходили погрози, поширювалася інформація про місце його проживання, у кварталі розміщували агітки проти нього. 

Нагадаємо, останні опитування показують, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" очолює рейтинг симпатій німецьких виборців, а її співлідерка Аліс Вайдель вперше увійшла до переліку десяти найпопулярніших політиків Німеччини.

У Польщі нещодавно на три місяці заарештували чоловіка, який хотів підпалити офіс партії Туска.

