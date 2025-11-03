У Німеччині розслідують підпал авто топпредставника ульраправої "АдН"

У Німеччині за підозрілих обставин згорів автомобіль одного з топполітиків ультраправої "Альтернативи для Німеччини", випадок розслідують як умисний підпал.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Інцидент стався о 3:20 ночі у Гамбурзі біля домівки Бернда Баумана – парламентського секретаря "АдН" у Бундестазі. Автомобіль Баумана згорів дощенту, як і ще два запаркованих поруч. Ще одне авто суттєво пошкоджене.

Photo: Marco Zitzow

У пресслужбі Баумана повідомили, що його розбудив дзвінок від служби безпеки.

У поліції повідомили, що розслідують випадок як підпал. Припускають, що зловмисники підпалили один автомобіль, а з нього пожежа поширилась на інші.

Bild

Як зазначає BILD, політику останнім часом регулярно надходили погрози, поширювалася інформація про місце його проживання, у кварталі розміщували агітки проти нього.

Нагадаємо, останні опитування показують, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" очолює рейтинг симпатій німецьких виборців, а її співлідерка Аліс Вайдель вперше увійшла до переліку десяти найпопулярніших політиків Німеччини.

У Польщі нещодавно на три місяці заарештували чоловіка, який хотів підпалити офіс партії Туска.