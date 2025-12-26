Зеленский: "мирный план" готов уже на 90%

Президент Владимир Зеленский заявил, что 20-пунктный план по мирному урегулированию развязанной РФ войны против Украины готов уже на 90%.

Об этом он рассказал во время онлайн-общения с журналистами в пятницу, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, задача украинской стороны состоит в том, чтобы этот план был готов на 100%.

"Тот 20-пунктный план, над которым мы работали, на 90% готов. Наша задача – сделать так, чтобы все было готово на 100%. Это не просто, и никто не говорит, что это сразу будет на все сто процентов", – отметил он.

Зеленский также добавил, что такие встречи, как запланированные во Флориде его личные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, должны помочь "приблизить желаемый результат".

По его словам, в предложенном плане есть четыре стороны: Украина, США, Россия и Европа.

"Безусловно, 20 пунктов без России, без европейцев подписывать нельзя. Да, четырехстороннее соглашение. Но у нас есть двусторонние договоренности. И опять-таки, это второй вопрос, подписываем ли мы их с президентом (Трампом. – Ред.) или нет – нам нужно их еще раз обсудить. И, как я и сказал, ежедневно наши группы переговорщиков вносят изменения во все эти документы. Я думаю, в некоторых вещах можно уже ставить точку", – добавил Зеленский.

Кроме того, украинский президент скептически оценил возможность того, что российская сторона согласится на предложенный план. В этом контексте он подчеркнул, что РФ всегда ищет поводы для отказа.

"Если Украина показывает свою позицию, она конструктивна, а Россия не соглашается, значит давления недостаточно. И это также я хочу обсудить с президентом США", – добавил он.

Как известно, 24 декабря президент Украины впервые раскрыл содержание "мирного плана" из 20 пунктов, согласованного с США.

Между тем из Москвы поступили сигналы, что Россия будет требовать существенных изменений в проект "мирного плана", согласованного Украиной и США.