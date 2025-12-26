У Бельгії частка відновлюваної енергії майже зрівнялась із атомною

За попередніми підсумками 2025 року відновлювана енергія становить близько 34% усієї енергії, виробленої у Бельгії, що приблизно дорівнює частці, яка припадає на атомні електростанції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Belga.

За даними бельгійського оператора високовольтної мережі Elia, у 2025 році виробництво сонячної енергії в Бельгії зросло на 21% і досягло рекордного рівня. Elia пов'язує це з розширенням встановленої потужності (на 10% більше) у поєднанні з винятково сонячним роком.

Водночас погодні умови у Бельгії були менш сприятливими для вітрової енергетики: незважаючи на збільшення потужності, виробництво було обмежене 12,3 терават-годинами (на 2% менше).

Таким чином, відновлювані джерела енергії досягли рекордного показника в 22,4 терават-години (+7%), що становить 34% енергетичного балансу Бельгії.

Атомна енергетика все ще залишається дещо більшою, з виробництвом 22,5 терават-годин (-24%) і часткою 34%. Різке зниження на 24% є результатом закриття трьох атомних реакторів протягом 2025 року.

Результати щорічного огляду Elia ще не є остаточними. Вони базуються на даних за період до 22 грудня включно, доповнених оцінкою за останні дев'ять днів року. Остаточні дані очікуються в першому кварталі 2026 року.

Як повідомлялось, європейська заборона на транзит скрапленого природного газу, яка набула чинності в березні, призвела до того, що значно більше російського газу надходить до Бельгії через порт Зебрюгге.

У Німеччині раніше запропонували скоротити субсидії на відновлювані джерела енергії, покликані полегшити перехід на зелену економіку.