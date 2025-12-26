В Бельгии доля возобновляемой энергии почти сравнялась с атомной

По предварительным итогам 2025 года возобновляемая энергия составляет около 34% всей энергии, произведенной в Бельгии, что примерно равно доле, приходящейся на атомные электростанции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Belga.

По данным бельгийского оператора высоковольтной сети Elia, в 2025 году производство солнечной энергии в Бельгии выросло на 21% и достигло рекордного уровня. Elia связывает это с расширением установленной мощности (на 10% больше) в сочетании с исключительно солнечным годом.

В то же время погодные условия в Бельгии были менее благоприятными для ветровой энергетики: несмотря на увеличение мощности, производство было ограничено 12,3 тераватт-часами (на 2% меньше).

Таким образом, возобновляемые источники энергии достигли рекордного показателя в 22,4 тераватт-часа (+7%), что составляет 34% энергетического баланса Бельгии.

Атомная энергетика все еще остается несколько больше, с производством 22,5 тераватт-часов (-24%) и долей 34%. Резкое снижение на 24% является результатом закрытия трех атомных реакторов в течение 2025 года.

Результаты ежегодного обзора Elia еще не являются окончательными. Они основаны на данных за период до 22 декабря включительно, дополненных оценкой за последние девять дней года. Окончательные данные ожидаются в первом квартале 2026 года.

