Качка вважає корупційний скандал в енергетиці "суперможливістю для євроінтеграції"

Віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка вважає, що корупційний скандал "Міндічгейт" є євроінтеграційним шансом для України.

Про це він розповів в інтервʼю "Європейській правді".

За словами Качки, "Міндічгейт" – це "суперможливість для євроінтеграції".

"По-перше, "Міндічгейт" довів, що антикорупційна інфраструктура працює, і щодо цього тепер не може бути сумнівів. По-друге, важливим є те, що у цій ситуації політичні рішення на найвищому рівні – уряду, президента, парламенту – були однозначними, і саме такими, як мали бути. І щодо корпоративного управління, і щодо залучених міністрів", – додав він.

Віцепремʼєр сказав, що оцінку наслідків корупційного скандалу поділяють і його європейські колеги.

"Ясна річ, що деталі цієї справи неприємні європейцям, так само, як неприємні і мені. Але щодо наслідків – у нас спільна оцінка", – сказав Качка.

Він додав, що тезу про повʼязаність України з корупцією у результаті "Міндічгейту" наразі висловив лише угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан.

"Від жодної іншої людини, у тому числі кулуарно, я цього не чув", – сказав віцепремʼєр.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Організатором схеми НАБУ назвало бізнесмена, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч, якому інкримінують вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

У Єврокомісії вважають, що розкриття корупційної схеми є свідченням дієвості антикорупційних органів України.

Читайте повне інтервʼю з Тарасом Качкою: Після Львова вето Орбана перестало блокувати рух України до вступу в ЄС.