Качка считает коррупционный скандал в энергетике "супервозможностью для евроинтеграции"

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка считает, что коррупционный скандал "Миндичгейт" является шансом для евроинтеграции Украины.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

По словам Качки, "Миндичгейт" – это "супервозможность для евроинтеграции".

"Во-первых, "Миндичгейт" доказал, что антикоррупционная инфраструктура работает, и в этом теперь не может быть сомнений. Во-вторых, важно то, что в этой ситуации политические решения на высшем уровне – правительства, президента, парламента – были однозначными и именно такими, какими должны были быть. И в отношении корпоративного управления, и в отношении привлеченных министров", – добавил он.

Вице-премьер сказал, что оценку последствий коррупционного скандала разделяют и его европейские коллеги.

"Конечно, детали этого дела неприятны европейцам, так же как неприятны и мне. Но что касается последствий – у нас общая оценка", – сказал Качка.

Он добавил, что тезис о связи Украины с коррупцией в результате "Миндичгейта" пока высказал только венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"От никого другого, в том числе кулуарно, я этого не слышал", – сказал вице-премьер.

Напомним, в ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало расследование крупной схемы коррупции в НАЭК „Энергоатом" под названием "Мидас".

Организатором схемы НАБУ назвало бизнесмена, совладельца "Квартала-95" и бывшего партнера президента Зеленского Тимура Миндича, которому инкриминируют влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова.

В Еврокомиссии считают, что раскрытие коррупционной схемы является свидетельством эффективности антикоррупционных органов Украины.

Читайте полное интервью с Тарасом Качкой: После Львова вето Орбана перестало блокировать движение Украины к вступлению в ЕС.